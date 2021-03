Incêndios: Portugal vai comprar 14 meios aéreos próprios até 2026

Portugal vai adquirir 14 meios aéreos próprios de combate aos incêndios rurais até 2026, anunciou esta quinta-feira o ministro da Administração Interna.

No final do conselho de ministros dedicado às florestas, Eduardo Cabrita precisou que os meios aéreos próprios a adquirir são seis helicópteros ligeiros, seis helicópteros bombardeiros médios e dois aviões bombardeiros anfíbios pesados.

O ministro frisou que este plano de aquisição decorre até 2026 e tem como objetivo criar "um sistema mais eficaz de resposta aérea a incêndios rurais, articulando meios próprios do Estado com meios alocados".

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi o convidado especial do conselho de ministros desta quinta-feira.

Marcelo Rebelo de Sousa defendeu hoje que tem de haver "uma solidariedade estratégica" em matéria de prevenção dos fogos florestais, que envolva Governo e oposição e todos os portugueses.



"Em matéria - que era o grande tema deste Conselho - da estratégia no domínio não só dos fogos florestais, mas ordenamento do território, do ordenamento florestal, é fundamental para o país que haja uma solidariedade estratégica", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, com António Costa ao seu lado, em Monsanto, Lisboa.



[notícia em atualização]