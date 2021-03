Guimarães distribui livros com refeições às crianças carenciadas

Os alunos mais carenciados de Guimarães estão a receber livros, juntamente com as refeições distribuídas em serviço de “takeway".

A oferta dos livros resulta de uma iniciativa do Lions Clube de Guimarães, no âmbito de uma campanha que teve “uma forte participação” dos cidadãos e livrarias, contando com as parcerias da Câmara Municipal e Biblioteca Municipal Raul Brandão.

Em comunicado, o presidente do Lions, César Teixeira, refere que os objetivos que estiveram na origem desta iniciativa estão cumpridos.

“Um dos objetivos é a promoção da língua portuguesa e incentivar a leitura na população estudantil, principalmente no seio de famílias vulneráveis. A comunidade aderiu com forte envolvimento, quer as pessoas e instituições do setor, como as empresas livreiras e livrarias que ofereceram material de qualidade para chegar às crianças e jovens”, assinala César Teixeira.

Os livros foram entregues nos agrupamentos escolares e começaram a ser distribuídos, através dos projetos sociais das Comissões Sociais Interfreguesias que, diariamente, levam as refeições a casa das crianças que pertencem a famílias carenciadas.

Para a vice-presidente da Câmara de Guimarães, Adelina Pinto, “fomentar a leitura e garantir a equidade de acesso é uma forma de não deixar ninguém para trás, principalmente quando se trata de crianças”.

“A promoção da leitura é essencial neste tempo de pandemia, quando temos as crianças mais presas aos ecrãs por força do ensino à distância. O convite ao livro é uma forma de aliviar o excesso de ecrãs”, refere a autarca.

A distribuição de livros às crianças mais carenciadas do concelho culminará a 5 de maio, dia em que se celebra o Dia Mundial da Língua Portuguesa.

Já em relação à distribuição de refeições, Adelina Pinto nota que “são cada vez mais as famílias sinalizadas”, indicando que, “neste momento, são mais de três centenas de refeições entregues a crianças e jovens até aos 18 anos”.

A Câmara assume as refeições de pré-escolar e 1.º ciclo, mas faz a entrega em articulação com as Básicas do 2º e 3º ciclos e as Secundárias e está a “entregar também refeições para os adultos de certas famílias”.

“Esta é uma situação que nos preocupa e que solicitamos a todos que nos sinalizem todas as pessoas e famílias que necessitam de ajuda, de forma a não deixar ninguém para trás, conscientes que os problemas económicos e sociais se agravam de dia para dia”, conclui a vice-presidente da autarquia de Guimarães.