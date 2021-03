Covid-19: Portugal com menor número de mortes desde o final de outubro

Nos hospitais portugueses estão internadas 1.708 pessoas com Covid-19, uma descida de 119 pacientes no espaço de um dia.

Desde a deteção dos primeiros casos de Covid-19 em Portugal, a 2 de março do ano passado, estão confirmados 16.458 mortes e 807.456 casos.

Oito profissionais de saúde fazem o balanço do pri(...)

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região mais afetada. Regista esta quinta-feira 11 mortes e 376 novos casos.

O Norte tem seis mortes e 207 infeções, o Centro seis óbitos e 111 casos, o Alentejo cinco mortes e cinco casos e o Algarve 22 infeções e nenhum óbito.

Nas regiões autónomas, a Madeira regista 106 casos e os Açores três infeções.

Portugal é agora o quinto país da União Europeia com menor incidência de infeção por SARS-CoV-2. Nos últimos 14 dias, o país registou uma incidência de 174 casos de infeção por 100 mil habitantes, de acordo com a mais recente atualização do Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC).

Atrás de Portugal só ficam a Dinamarca (118 casos por 100 mil habitantes), a Alemanha (130), a Croácia, (132) e a Finlândia (140).

A Organização Mundial de Saúde (OMS) alertou esta quinta-feira para o aumento de novos casos de contágio pelo SARS-CoV-2 na última semana na Europa, indicando que se interrompeu um ciclo de descida que durava há seis semanas.

O diretor regional para a região europeia da OMS, Hans Kluge, afirmou que terminou assim "um promissor declínio ao longo de seis semanas", sobretudo por causa do aumento de casos na Europa central e de Leste, que fizeram com que na última semana houvesse mais de um milhão de novas infeções na região, um aumento de nove por cento em relação à semana anterior.

Evolução da Covid-19 em Portugal