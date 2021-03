Covid-19. Índice de transmissão fixa-se nos 0,69 com novo “aumento sustentado”

Veja também:

O índice médio de transmissibilidade (Rt) do vírus SARS-CoV-2 fixou-se nos 0,69, representando um “aumento sustentado” da transmissão na última quinzena de fevereiro.

De acordo com o mais recente relatório Nowcast/Forecasting do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA) a que a Renascença teve acesso, entre onze e 26 de fevereiro, “observa-se um aumento sustentado do R(t), tendo passado de 0,62 para 0,73”.

O índice médio de transmissibilidade fixou-se, nos últimos dias do mês, nos 0,69.

Na semana passada, o primeiro-ministro tinha já alertado para o facto de se ter verificado nas últimas semanas uma maior mobilidade.

"Verificámos que conforme os resultados têm vindo a melhorar, o grau de confinamento voluntário tem vindo a diminuir. Há dados que demonstram que há uma maior mobilidade, como se vê o Rt teve uma ligeira subida, há uma ligeira desaceleração da redução do número de casos", afirmou António Costa.

Com exceção do arquipélago da Madeira, todas as regiões de Portugal apresentam um Rt - o número médio de casos secundários que resultam de um caso infectado pelo vírus - abaixo de um.

Foram estimados os seguintes valores de R(t) por região:

0,69 na região Norte (média de 267 novos casos por dia)

0,63 na região Centro (média de 134 novos casos por dia)

0,68 na região LVT (média de 462 novos casos por dia)

0,73 na região Alentejo (média de 46 novos casos por dia)

0,78 na região Algarve (média de 43 novos casos por dia).

0,86 na região Autónoma dos Açores (média de 7 novos casos por dia).

1,1 na região Autónoma da Madeira (média de 71 novos casos por dia).

Segundo o INSA, Portugal deverá atingir 348 novos casos a 14 de março e o número de internamentos continuará a descer, com uma projeção de 837 doentes Covid-19 hospitalizados a 16 de março e 245 em unidades de cuidados intensivos, no mesmo dia.

Evolução de casos diários de Covid-19 em Portugal