Covid-19. Governo dos Açores mantém cerca sanitária em Rabo de Peixe

As medidas de contenção da pandemia, anunciadas hoje pelo Governo Regional, com aplicação a partir das 00:00 de sábado, prolongam-se por uma semana, mas no caso da cerca de Rabo de Peixe a alteração poderá ocorrer mais cedo.

Depois de um rastreio realizado aos alunos residentes na vila de Rabo de Peixe, em que foram detetados 21 novos casos positivos, o executivo açoriano decidiu manter os alunos residentes no perímetro da cerca em ensino à distância.



As escolas localizadas em Rabo Peixe também vão continuar a funcionar apenas no regime de ensino à distância, mas os alunos da vila que residam fora da cerca e frequentem outras escolas podem fazê-lo presencialmente.



O Governo Regional decidiu, no entanto, criar equipas de apoio educativo para acompanhar estes alunos “de uma forma faseada, com horários faseados e de forma a garantir o distanciamento”, no centro de atividades ocupacionais existente no perímetro da cerca e nas escolas de Rabo de Peixe.

Os Açores têm atualmente 79 casos positivos ativos de infeção pelo novo coronavírus que provoca a doença covid-19, dos quais 67 em São Miguel, nove no Pico e três na Terceira.

No total, já foram registados na região 3.907 casos positivos, tendo ocorrido 3.693 recuperações e 29 óbitos. Saíram da região sem estarem curadas 67 pessoas e 39 apresentaram comprovativo de infeção anterior.