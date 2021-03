Sobrevivente do desastre da Chapecoense volta a enganar a morte, desta vez num autocarro

Erwin Tumiri pode dizer que tem sorte nos azares por que passa. O boliviano, técnico de aviação, sobreviveu a um acidente de autocarro que matou pelo menos 20 pessoas na quarta-feira. É a segunda tragédia que Tumiri escapa incólume, depois de ter sobrevivido à queda do avião que vitimou quase toda a equipa de futebol da Chapecoense, em 2016.

O autocarro em que Erwin Tumiri viajava caiu de um precipício com cerca de 150 metros na Bolívia, numa estrada em Cochabamba, na madrugada de 2 de fevereiro. Segundo as autoridades bolivianas, além das 20 mortes, ficaram feridas mais 13 pessoas.

Ao jornal bolivariano Los Tiempos, Erwin relata que sobreviveu agarrando-se ao banco da frente. “Saí de gatas e senti-me. O meu joelho estava magoado. Sentei-me e disse: ‘Outra vez, não acredito’”, contou o técnico de aviação.

A irmã de Erwin Tumiri, Lucía, disse ao jornal boliviano Los Tiempos que o irmão estava “estável” no hospital e que o irmão foi salvo graças ao “cuidado de Deus”.

“Eu estava muito preocupada. Sinto-me feliz pelo meu irmão. Ele está com ferimentos no joelho e arranhões nas costas, está com um corte que vai ser suturado. Conversei com ele, ele disse que está bem. É a força do Senhor, Ele sempre cuida de nós”, afirmou Lucía.