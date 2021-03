Covid-19. Itália no limiar dos três milhões de casos após novo aumento em 24 horas

Veja também:

Os novos casos de Covid-19 em Itália voltaram a subir esta quinta-feira, com 22.865 nas últimas 24 horas, o que eleva o total de infetados para 2.999.119, anunciou o Ministério da Saúde, relatando ainda 339 novos óbitos.

O número de contágios representa um aumento de quase 2.000 casos desde quarta-feira, apesar de o número de exames efetuados ter sido menor: 339.635 hoje contra os 358.884 realizados no dia anterior.

O número de mortes, que se mantém estável, passou de 347, na quarta-feira, para os 339 desta quinta-feira.

Desde o início da emergência sanitária no país, há um ano, 2.999.119 pessoas foram infetadas, roçando os três milhões, enquanto 98.974 perderam a vida por causa do vírus.

A pressão nos hospitais continua a aumentar, já que dos 446.439 atualmente positivos, 22.632 permanecem hospitalizados, mais 458 do que na quarta-feira, enquanto 2.475 estão internados em Unidades de Cuidados Intensivos (mais 64).

Enquanto isso, a campanha de vacinação avança, com 4.841.993 doses inoculadas e o número de pessoas totalmente imunizadas depois de receberem duas doses do fármaco são 1.517.624.

O ministro da Saúde italiano, Roberto Speranza, reuniu-se hoje com o comissário para a emergência da Covid-19, Francesco Figliuolo, e outros gestores da pandemia para avaliar os números da campanha de vacinação, que ultrapassou a taxa de 150 mil doses inoculadas diariamente e um milhão de vacinas administradas a pessoas com mais de 80 ano.

No encontro, foi avaliada a possibilidade de vacinar com uma única dose, em vez de duas, quem já superou a Covid-19.

Em relação às medidas restritivas, viagens entre regiões estão proibidas em Itália até 27 de março e a classificação por cores mantém-se segundo o risco epidémico.

Assim sendo, Molise e Basilicata, no sul do país, mantêm-se a nível vermelho, de maior risco, e confinadas, enquanto a ilha da Sardenha está no nível branco, quase sem limitações, com as restantes 17 regiões do país divididas entre o nível laranja, de risco intermédio, com limitações severas, e o nível amarelo, com menos restrições.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2.560.789 mortos no mundo, resultantes de mais de 115,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.