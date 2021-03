Catarina Martins. “PS é muito permeável ao poder económico. E temo que isso aumente com bazuca europeia”

A líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, acusa o PS de, no último ano, se ter associado ao PSD para levar a cabo uma política de direita. Contudo, sublinha, em entrevista à Renascença e ao jornal 'Público', que o partido continua disponível para dialogar com António Costa, mas sem “chantagens”.

Quanto a eleições autárquicas, a coordenadora do Bloco fecha a porta a coligação pré-eleitoral com o PS em Lisboa, mas mantem disponibilidade para um acordo depois das eleições como o que governa atualmente a capital.





A moção da direção do Bloco à convenção, entregue esta semana, parece marcar a separação de caminhos com o PS. Já não há hipótese de retorno a um diálogo de esquerdas?

Há hipóteses de diálogo à esquerda, e são particularmente importantes, mas é também necessário construir respostas de esquerda, tanto de emergência como estruturais, para a situação que estamos a viver. O PS fez um caminho de afastamento daquilo que tinha sido a legislatura anterior, não quis novos acordos e no Orçamento do Estado (OE) para 2021 não quis negociar sequer medidas sociais que respondessem de uma forma mais universal e consistente aos trabalhadores que ficaram sem emprego durante a pandemia. Afastou-se na saúde de uma resposta mais forte para garantir os profissionais e instrumentos necessários. Notámos o recuo do PS, mas o que dizemos na moção é que continuamos a considerar que as respostas fundamentais que pusemos em cima da mesa continuam a ser fundamentais na resposta para o país. E aquilo a que nos propomos é construir caminhos e maiorias sobre essas soluções.

Citando a sua moção, a política do PS tem como base uma “estratégia de provocação e de ensaio de crise política” e “sobra apenas a tentativa de chantagem sobre a perda do poder para a direita”. Em que momentos, o BE se sentiu chantageado? E em que momentos Costa fez provocação para criar crise política?

Lembro, por exemplo, que o PS assegurava que exigir uma auditoria ao Novo Banco antes de lá colocar mais dinheiro público provocaria uma crise bancária iminente, que não aconteceu. Ou seja, o argumento da chantagem e da provocação, menorizando as propostas do BE, como se o BE estivesse a ser irresponsável. A nossa proposta foi aprovada e nada disso aconteceu. Também recusou propostas, durante o debate do OE2020, que não eram precisas, dizia, porque já estavam lá todos os apoios sociais que o BE queria. E porque é que o BE não aprovava OE? Mal o OE entrou em vigor, era de tal forma evidente que os apoios sociais não eram suficientes, que houve um orçamento suplementar que o BE aprovou - e o Governo, aliás, ainda nem sequer utilizou todas as possibilidades que esse Suplementar lhe deu. Poupou 7 mil milhões de euros em relação ao que nós acordámos para investir na proteção social e na saúde. Sobre o OE2021, o ano está a começar e o Governo já por duas vezes veio corrigir os apoios sociais que estavam no OE e nem sequer de uma forma generosa ou abrangente para combater a pobreza no país. Ou seja, o seu OE não era capaz para enfrentar esta crise, que era o que o BE vinha dizendo durante o debate.

Desde essa altura, em que o BE votou contra o OE, houve alguma reaproximação do Governo ou as vossas relações mantêm-se tensas?

Registamos que o Governo se aproximou de algumas medidas propostas pelo BE, ainda que de forma parcelar, como pagar horas extraordinárias a profissionais de saúde. Do ponto de vista da negociação, o PS vem há bastante tempo a centrar a sua negociação com o PSD. Isso é verdade nas alterações sobre a forma como os fundos europeus vêm a ser gastos, nomeações disfarçadas de eleição para as CCDR, alterações no Tribunal de Contas, limitação de listas de candidaturas de cidadãos às autárquicas ou o acordo que acabou com os debates quinzenais no Parlamento. Veja o caso do aeroporto do Montijo: agora que a ANAC veio dizer, e bem, que não pode ser feito, porque os pareceres obrigatórios das autarquias são negativos, o PSD salta a dizer “por nós, até mudamos a lei para que aquilo que diz a ANAC já não valha nada”. O último ano foi um ano em que o PS contou com o PSD para uma governação crescentemente não ao centro, mas à direita.

E não tentou contar com o BE?

Nós fizemos um enorme esforço negocial. Votámos a favor do Suplementar, votámos a favor do estado de emergência, apesar das diferenças.

Mas quando a moção diz que há uma tentativa de “ensaio de crise política” é porque os subscritores estão convencidos de que Costa quer provocar eleições antecipadas.

Não sei. Nós vemos como a direita em Portugal é minoritária, embora estejamos a assistir a uma recomposição da direita com fatores de preocupação, até pelo seu cariz de violência. O que ouvimos do PS e de Costa é que, se a esquerda não aceitar ratificar tudo aquilo que o Governo propõe, então estará a abrir caminho à direita. Ora, isso não tem nenhuma sustentação. É uma forma de não discutir a resposta à crise, como se o papel da esquerda fosse apoiar qualquer coisa que o Governo propõe, por causa de uma putativa direita que estaria para chegar ao poder, o que nem sequer é verdade. O debate democrático não pode ser feito dessa forma.

Se aquilo que o Governo tiver para oferecer for pouco, então é preferível ir para eleições antecipadas?

O pouco ou muito não define nada: é o tipo de resposta. Por exemplo, para a EDP foi demais, até se permitiu que não pagasse 110 milhões de euros de imposto de selo. O problema é da qualidade da resposta e a quem se responde em cada momento. Eu já disse em tempos - e o PS não gostou muito - que o PS é muito permeável ao poder económico, mas, na verdade, é. A quem é que nós respondemos? Quem é a nossa prioridade?