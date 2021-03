Paços de Ferreira quer voltar às vitórias para "não perder o comboio da frente"

O treinador do Paços de Ferreira, Pepa, disse que o Nacional vai exigir o melhor da formação pacense, manifestando-se confiante num "grande jogo", no arranque da 22.ª jornada da I Liga de futebol, na sexta-feira.

O treinador pacense destacou "o campeonato incrível" e os níveis de competitividade, com oito pontos a separarem o oitavo do último classificado, mas fez questão de lembrar que se trata de uma prova de resistência e não de velocidade e que o Paços sabe bem o que quer.



"Sabemos de onde vimos e para onde queremos ir. Se fosse uma corrida de 100 metros, [com o Santa Clara] não tínhamos sequer saído dos blocos, mas isto é uma maratona. Não queremos perder o comboio da frente, para depois, no fim, entrarmos no estádio para a volta olímpica. Mas ainda temos muito que andar e estamos focados", concluiu.

O Paços volta aos relvados para defrontar o Nacional da Madeira depois de ter sofrido uma pesada derrota por 3-0 em casa do Santa Clara, na última jornada.

"Não sei se vamos ganhar amanhã [sexta-feira], mas tenho a certeza de que vamos fazer um grande jogo, com qualidade e muita intensidade, frente a uma equipa do Nacional bem orientada", disse Pepa, sem acusar a derrota da última jornada (3-0, nos Açores, diante do Santa Clara), a mais pesada do Paços em toda a temporada.