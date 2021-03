O último treinador do Santa Clara a empatar em Alvalade é leão

Corria a época 2001/2002 em que o Sporting se tornaria campeão nacional, sob o comando do romeno Lazlo Boloni. Uma equipa com jogadores como Jardel, que viria a sagrar-se o melhor marcador da Liga, João Vieira Pinto, Sá Pinto, André Cruz, Paulo Bento, Ricardo Quaresma, Pedro Barbosa ou Hugo Viana.

A 22 de Outubro de 2001, o Santa Clara, então comandado por Manuel Fernandes, foi empatar a zero em Alvalade. Foi a última vez que a formação dos Açores conseguiu uma igualdade, diante do conjunto leonino.

A Bola Branca, a antiga glória sportinguista, Manuel Fernandes, lembra um desafio onde as indicações aos jogadores do Santa Clara foram claras.

"Disse os jogadores para não se preocuparem com o Jardel. Era o goleador do campeonato mas eu fechei os corredores e os extremos do Sporting não conseguiram cruzar para o Jardel. E quando conseguiram, lá estavam os nossos centrais para resolver, sempre muito atentos. Foi um jogo muito tático e que o Sporting dominou. Coloquei o George na frente, ele segurava muito bem a bola. Tinha o Míner e o Figueiredo no apoio. Mas o Sporting tinha uma grande equipa e acabou por ser o campeão nacional", referiu.

Açorianos querem quebrar invencibilidade leonina

Olhando para o jogo de sexta-feira, Manuel Fernandes não duvida que o Santa Clara vai querer ser a primeira equipa a impor a primeira derrota ao Sporting. No entanto, o antigo capitão dos leões, vê solidez na equipa de Rúben de Amorim, que permite aos sportinguistas acreditarem na conquista de mais três pontos.

"Todas as equipas têm, agora, esse objetivo e o Santa Clara vai querer ser o primeiro a vencer o Sporting. Mas os jogadores leoninos estão confiantes e têm uma boa dinâmica de trabalho. A equipa é fiel a um principio de jogo e os adversários até o podem conhecer mas, depois, conseguirem contrariar é outra coisa. Espero que o Sporting esteja inspirado porque nós sportinguistas queremos o melhor para o nosso clube e não há nenhum que não esteja feliz com o que está a acontecer", rematou.

Título à vista nos próximos sete jogos

Manuel Fernandes considera que os próximos sete jogos são "muito importantes" para que a equipa possa alcançar o tão ambicionado título nacional. Se não perderem, poderão dizer "vamos ser campeões", porque depois o calendário é "difícil nas últimas seis jornadas".



O jogo Sporting -Santa Clara, da jornada 22 da Liga Portuguesa, realiza-se esta sexta-feira em Alvalade, às 20h45. A partida terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.