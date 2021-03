O despertar do Braga após a vitória no Dragão. "Queremos ganhar a Taça e manter a posição na Liga"

O Sporting de Braga (re)define objetivos e tem como metas próximas vencer a Taça de Portugal e conseguir o acesso direto à Liga dos Campeões, pela via do segundo lugar no campeonato, que ocupa atualmente. Horas após a eliminação do FC Porto da prova rainha, em pleno Estádio do Dragão, Rui Casaca, diretor-geral da SAD arsenalista, anuncia, em entrevista a Bola Branca, que a ideia é voltar a erguer o troféu da Taça de Portugal, a 23 de maio, e manter a vice liderança da Liga. "Vamos querer ganhar a Taça, já que estamos apurados para a final. Em relação ao campeonato, é muito difícil perspetivar. Terá de ser jogo a jogo. Há muitas equipas perto e podemos baixar. Vamos tentar manter a nossa posição, mas sabendo que é extremamente difícil", refere.

Rui Casaca alinha o seu discurso pelo de Carlos Carvalhal e, no que diz respeito ao campeonato, competição em que o Braga é segundo classificado a nove pontos do Sporting, que lidera, e com um de vantagem sobre o FC Porto, terceiro da tabela. O dirigente sublinha que "é cedo [para fazer contas], dentro de uma época atípica, mais apertada, e nós temos jogos ainda muito difíceis, como o que vamos disputar com o V. Guimarães, na terça-feira", assinala, à entrada para a jornada 22 da Liga. Qualquer adversário serve na final da Taça Em relação ao adversário no jogo decisivo da Taça de Portugal, Rui Casaca, que sabe o que é erguer o troféu no Jamor, não quer adiantar preferências, entre Benfica e Estoril, garantindo que qualquer opositor será bem-vindo. Até porque, recorda, os guerreiros do Minho têm tido sempre adversários de peso nas finais.