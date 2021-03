Nota 4 para Artur Soares Dias. “Falta que deu terceiro golo do Braga não existe”

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 4 a Artur Soares Dias, o árbitro que dirigiu o FC Porto – Sp. Braga.

O especialista da Renascença destacou dois lances para análise na primeira parte. “A falta que deu o terceiro golo do Braga não existe” e Borja é bem expulso com vermelho direto por ser o último defensor no lance (boa decisão do VAR de chamar a atenção do árbitro principal).

Ainda no primeiro tempo, a jogada de Raul sobre Marega “não é lance para penálti”.

Já a segunda parte foi “perfeitamente pacifica”, sem grandes lances para análise.

Artur Soares Dias “deixou jogar, com um critério largo e uniforme”. Foi uma arbitragem “muito equilibrada”.

Dentro das quatro linhas, o Sp. Braga venceu o FC Porto, no Dragão, por 3-2.