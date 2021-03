Bruno Pinheiro: "Saio com orgulho, fizemos um jogo interessante"

Bruno Pinheiro, treinador do Estoril, mostrou-se satisfeito com a exibição da sua equipa no Estádio da Luz, apesar da derrota por 2-0 que confirmou a eliminação na Taça de Portugal.

"Saio com orgulho, fomos uma equipa com muita personalidade e caráter, a olhar olhos nos olhos. Criámos mais problemas do que na primeira mão. Mas a realidade das duas equipas é diferente e fizemos um jogo interessante. Tentámos sobreviver e lutar com as nossas armas", disse, à Sport TV.

O técnico destaca a juventude da equipa com que alinhou de início e explicou as várias alterações, numa altura em que o Estoril é líder da II Liga e numa luta acesa pela subida de divisão.

"A equipa hoje era muito jovem, com média de 22 anos, mas soubemos dar conta do recado. Ideia é ter o plantel todo vivo. Contamos com todos e este jogo serviu para isso, para preparar o que aí vem", afirmou.