Tottenham de Mourinho sofre para vencer Fulham

O Tottenham, treinado pelo português José Mourinho, e o Everton foram esta quinta-feira aos campos dos "aflitos" Fulham e West Bromwich vencer com dificuldades, por 1-0, em jogos antecipados da primeira liga inglesa de futebol.

Em Craven Cottage, os "Spurs" não tiveram uma tarefa nada fácil frente ao rival londrino, que hoje contou com o português Ivan Cavaleiro de início, no jogo antecipado da 33.ª jornada.

O único golo da partida foi apontado pelo inglês Dele Alli, assistido pelo coreano Son, aos 19 minutos, uma vantagem tangencial que deixou incerteza no resultado até final, sofrendo ainda um sobressalto, não fosse o golo anulado pelo vídeoárbitro (VAR) ao nigeriano Josh Maja (62), já no segundo tempo, por mão na bola.

A entrada de Sissoko, Lucas Moura e Erik Lamela acabaram por reforçar e segurar o meio-campo dos ‘spurs’, enquanto o guarda-redes Hugo Lloris ia mantendo a baliza ‘fechada’, que permitiu à equipa reforçar o oitavo posto, com 42 pontos, menos um do que o campeão e sétimo colocado Liverpool, que ainda hoje recebe o Chelsea (sexto, com 44).

Os "cottagers" não perdiam há cinco encontros e mantêm-se no 18.º lugar, com 23 pontos, a três do Newcastle, a primeira acima da zona de despromoção.

Também o jogo antecipado, mas da 29.ª ronda, terminou com o mesmo resultado, graças à cabeçada certeira do brasileiro Richarlison, aos 65 minutos, na sequência de um cruzamento sublime do islandês Sigurdsson.

O internacional brasileiro, companheiro dos lusos João Virgínia e André Gomes, o último titular hoje, anotou o quarto golo consecutivo na prova, suficiente para os ’toffees’ triunfarem pela terceira vez consecutiva e consequente ascensão, de forma provisória, ao ‘top-4’, ainda que, à condição, com 46 pontos.

Já o West Bromwich, que também vinha de uma série positiva – dois empates e um triunfo, ocupa o 19.º lugar da Premier League, com 17, mais três do que o lanterna vermelha Sheffield United.