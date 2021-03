"Fantasma de Jesus vai ficar muito tempo no Flamengo"

Marco Braz, vice-presidente do Flamengo, reconhece que o "fantasma de Jorge Jesus" ficará por muito tempo no clube brasileiro, depois do técnico português ter alcançado grande sucesso em 2019.

O treinador foi questionado sobre as críticas ao treinador Rogério Ceni, que foi campeão brasileiro, mas não escapa ao escrutínio dos adeptos do Flamengo.

"Acho que o fantasma do Jorge Jesus vai ficar por aqui durante muito tempo. Não só com Rogério Ceni, mas com outro treinador também", diz.