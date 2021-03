Chelsea vence em Anfield e agrava crise do Liverpool

O Liverpool perdeu, esta quinta-feira, em casa, contra o Chelsea por 1-0 e agrava a crise de resultados.

Timo Werner abriu o marcador aos 24 minutos, mas o golo foi invalidado pelo videoárbitro por fora de jogo. O único golo da partida foi apontado ainda antes do intervalo, por Mason Mount, aos 42 minutos, assistido por Kanté.

Com este resultado, o Chelsea sobe ao "top-4", no quarto posto, com 47 pontos, e empurra o Liverpool para o sétimo lugar.

A equipa de Jurgen Klopp soma cinco derrotas nos últimos seis jogos para a Premier League, tendo vencido apenas um jogo contra o Sheffield United.