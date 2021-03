Bentancur testa positivo à Covid-19 e desfalca Juventus frente ao FC Porto

Rodrigo Bentancur testou positivo ao novo coronavírus, esta quinta-feira, e vai desfalcar a Juventus frente ao FC Porto, no encontro da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, na terça-feira.

Em comunicado, a Juventus indica que o internacional uruguaio está "isolado e assintomático", dois dias depois de ter atuado os 90 minutos na vitória diante do Spezia (3-0), para a 25.ª jornada da Serie A.

Bentancur ficou intimamente ligado à vitória do FC Porto na primeira mão, por 2-1, no Estádio do Dragão. Logo ao primeiro minuto de jogo, o médio-defensivo fez um mau atraso para Szczesny, o que permitiu a interação de Mehdi Taremi para o primeiro golo dos dragões.

A cumprir a quarta temporada ao serviço da Vecchia Signora, Rodrigo Bentancur, de 23 anos, leva 33 encontros disputados em 2020/21.

O Juventus-FC Porto, da segunda mão dos oitavos de final da Champions, está marcado para terça-feira, em Turim. Encontro com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.