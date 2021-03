Porto terá a maior centro fintech do país

A EuPago, uma instituição portuguesa de pagamentos, fechou esta quinta-feira um investimento de dois milhões de euros para instalar o maior centro fintech do país no Porto.



O escritório74, no Porto, deverá funcionar “como um importante polo de atração de investimento”. Em comunicado, a EuPago diz que pretende "apadrinhar 20 startups até ao final do ano".

As empresas fintech são empresas de inovação no setor financeiro que investem nas áreas dos pagamentos e transferências e nas criptomoedas, entre outras. Segundo um relatório apresentado em Outubro pela Associação Portugal Fintech, as empresas a atuar em Portugal já angariaram mais de 275 milhões de euros em investimento.

A empresa afirma ainda que quer que o centre funcione como uma 'sandbox', para terceiros testarem ideias inovadoras no mercado. O escritório74 pretende acolher outras fintech e disponibilizar os recursos da instituição de pagamento para que surjam novos negócios nesta área no país.

O co-CEO da EuPago, José Veiga, lembra que “só existem em Portugal quatro operadores licenciados nos pagamentos online". "Temos a responsabilidade social de, com o nosso espaço e licença, apoiar outras fintech e ambicionamos até final do ano apadrinhar 20 startups, novas ou já existentes”.

A empresa surgiu em 2015 e é especializada no apoio a pagamentos pela internet, com soluções para o e-commerce empresarial e vendas particulares - Payshop, Paysafecard, MBway, Paysafecash e débito direto.

No último ano registaram cerca de 10 milhões de transações, distribuídas por mais de nove mil clientes. Os objetivos a médio prazo da empresa portuguesa são a expansão na Europa sendo que, para já, tem atividade aberta no Banco de Espanha.