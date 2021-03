Estratégia resulta em pleno. Jorge Jesus rodou, venceu e gostou do que viu

Jorge Jesus, treinador do Benfica, ficou muito satisfeito pela resposta dada pelos jogadores menos utilizados, na vitória por 2-0 contra o Estoril que carimbou passagem à final da Taça de Portugal. O técnico trocou 10 jogadores em relação à equipa que venceu o Rio Ave no último jogo e gostou do que viu.

"Queríamos muito estar na final, era um dos objetivos. Ganhámos 2-0, mas voltámos a ter muitas oportunidades, fizemos 21 remates, nove deles à baliza. Esta equipa não tem jogado tanto, mas deu boa resposta, mostraram que eu posso confiar neles. Era também um objetivo que os que não têm jogado tanto pudessem dar à equipa e ao treinador mais opções", começou por dizer, à Sport TV.

O técnico destaca a prestação de Chiquinho como um dos jogadores que mais gostou e dá os parabéns a toda a equipa.

"O Chiquinho foi um dos que esteve bem relativamente aos que não têm jogado tanto. O objetivo era poder jogar bem e passar. Tivemos períodos bons, outros não tão bons, é normal, porque jogamos sempre na pressão e isso cria desgaste, mas estes jogos também servem para que a equipa melhore e já consegue fazer isso. Jogadores estão de parabéns, porque queríamos era estar na final", afirma.

Jesus explicou mais a fundo o motivo da gestão da equipa e das dez trocas que fez em relação ao último jogo. Objetivo é poupar fisicamente os jogadores, depois dos jogos com Arsenal e Rio Ave.

"Temos jogado de três em três dias. Weigl e Rafa, com Arsenal e Rio Ave, foram os que mais quilómetros fizeram, sabia que hoje não tinham condição física para dar a intensidade de Gabriel, que os mais frescos deram, e foi por isso. A equipa tem melhorado fisicamente jogo a jogo. Em janeiro não tinha ritmo, caía nas segundas partes, não vale a pena falar mais. Agora, os jogos têm dado mais capacidade física e a equipa tem crescido fisicamente", terminou.