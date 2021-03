Petição alerta para alegada burla de youtubers portugueses

Uma petição criada esta quarta-feira pede que a Polícia Judiciária e o Supremo Tribunal de Justiça investiguem alegadas burlas por parte de youtubers portugueses. Segundo os subscritores, os criadores de conteúdo criaram “esquemas ou pseudo-negócios altamente aliciantes”, que permitem um “enriquecimento desonesto destes burlões à custa de perdas enormes por parte das pessoas burladas”.

No centro destas queixas está uma recente “moda” está a venda de cursos de investimento em ações, criptomoedas, apostas desportivas, por centenas de euros.

No entanto, o conteúdo destes cursos caros, promovidos de forma aliciante por youtubers com milhares de subscritores nas suas páginas, era muitas vezes baseado em conteúdo da Wikipédia – um conhecido site com informações gerais sobre vários assuntos, mas cuja informação é gratuita e pode ser alterada por qualquer utilizador. No final, os influenciadores mostram o enriquecimento fácil e rápido.

"Estes burlões promovem a perda de dinheiro a pessoas e principalmente a jovens menores de idade", refere a petição. Alguns destes cursos chegam aos 400 euros.



Já em 2019, uma investigação da Renascença alertava para uma situação semelhante, em que youtubers portugueses promoviam sites ilegais de apostas online sem licença, sites esses que patrocinavam os vídeos de promoção.