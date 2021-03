Marcelo destaca "paixão clubística" e "estilo emotivo" de Maria José Valério

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou hoje a morte da cantora Maria José Valério, a voz da "Marcha do Sporting", que destacou como "exemplo da sua paixão clubística e do seu estilo emotivo". A ministra da Cultura também já enviou condolências,

Maria José Valério morreu esta quarta-feira, aos 87 anos, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde se encontrava internada, vítima de covid-19.

"Apresento as minhas condolências à família de Maria José Valério, com quem tive o gosto de conversar muitas vezes", escreveu Marcelo Rebelo de Sousa, numa mensagem de pesar publicada no portal da Presidência da República na Internet.

Nesta nota, refere-se que Maria José Valério se notabilizou "como intérprete de fado, de música ligeira e de marchas", com êxitos como "Menina dos Telefones", "Olha o Polícia Sinaleiro", "As Carvoeiras", e a célebre "Marcha do Sporting", apontada "exemplo da sua paixão clubística e do seu estilo emotivo".