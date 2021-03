Funeral de Maria José Valério realiza-se no sábado em Cascais

As cerimónias fúnebres da cançonetista Maria José Valério, que morreu esta quarta-feira, aos 87 anos, realizam-se no sábado, em Cascais, disse à agência Lusa fonte da Casa do Artista.

A cerimónia de cremação de Maria José Valério realiza-se no sábado, dia 6, às 18h00, no Centro Funerário de Cascais, distrito de Lisboa.

A cantora morreu esta quarta-feira no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde estava internada desde finais de fevereiro último, e foi uma das vítimas do surto de covid-19, detetado na Casa do Artista, em Carnide.

De nome completo Maria José Valério Dourado, a cantora nasceu a 03 de maio de 1933, na Amadora, e protagonizou êxitos como "Olha o Polícia Sinaleiro" e "As Carvoeiras".

Sobrinha do compositor Frederico Valério (1913-1982), na década de 1950 participou em vários espetáculos de variedades da antiga Emissora Nacional, e nas emissões experimentais da RTP, na Feira Popular, em Lisboa, depois de ter frequentado o Centro de Preparação de Artistas da Rádio da Emissora.