Conquista do título é prioridade número um de Feddal desde que está no Sporting

A conquista do campeonato sempre foi a principal prioridade desde que Zouhair Feddal chegou ao Sporting.

Assim contou o defesa-central marroquino, de 32 anos, em entrevista ao canal de televisão Al Arabiya: "O Sporting não vence o campeonato desde 2002 e esse é o nosso primeiro objetivo."

"Quando vim para o Sporting o presidente [Frederico Varandas], o treinador [Rúben Amorim] e o diretor desportivo [Hugo Viana] falaram-me desse objetivo. Temos trabalhado bem e queremos ganhar todos os jogos", acrescentou, em declarações reproduzidas pelo "Record".

Passo em frente na carreira

Feddal não esconde que a mudança do Bétis para o Sporting foi "um grande passo" na sua carreira.

"Estou feliz por estar no Sporting e pelos resultados que temos alcançado, esperamos concretizar as ambições dos adeptos do clube. O nosso objetivo é vencer todos os jogos", sublinhou.

O Sporting lidera o campeonato, com 55 pontos, ao fim de 21 jornadas. São mais nove pontos que o Braga, segundo classificado, e mais 10 que o FC Porto, que se encontra em terceiro.