Salvador Malheiro esclarece confusão: "Anúncio da candidatura fica na responsabilidade dos candidatos"

A versão apresentada à Renascença foi mais calma do que a apresentada no Facebook. Na sua página, o autarca garantiu veementemente que estava “de alma e coração” com a direção nacional.

“Aquilo que eu esclareci nas minhas redes sociais foi de que estava muito reconhecido por parte do partido de manterem a confiança na minha pessoa para a Câmara Municipal de Ovar, mas o ‘timing’ do anúncio da candidatura fica na responsabilidade de cada um dos candidatos. Foi isso que eu deixei claro”, afirmou Salvador Malheiro.

Esta quinta-feira, a direção nacional do PSD divulgou uma lista com 100 candidatos às próximas eleições autárquicas (23 novos candidatos e 77 recandidaturas), na qual constava o nome de Salvador Malheiro a Ovar.

O presidente da Câmara de Ovar e vice-presidente do PSD, Salvador Malheiro, esclareceu esta quarta-feira que anunciará a candidatura definitiva à autarquia quando a altura for ideal. O autarca disse nas redes sociais que ainda não tinha decidido se seria candidato, mas depois corrigiu-se e clarificou que só está à espera de um “timing” melhor”.

Segundo o jornal Público, a emenda de Salvador Malheiro pode ter servido para acalmar os ânimos depois do seu nome ter sido sugerido para a Câmara Municipal do Porto. O PSD ainda não anunciou qualquer candidato para a segunda maior cidade do país, liderada pelo independente Rui Moreira.

As declarações do vice-presidente do PSD não foram as únicas a causar alguma confusão. Os presidentes de câmara de Aveiro, Santa Maria da Feira e Viana do Castelo salientaram que não vão anunciar, para já, a sua candidatura, apesar do seu nome figurar na lista.

Já o presidente da câmara de Oleiros, Fernando Marques Lopes, disse à agência Lusa que era “um abuso de confiança” que a direção nacional tivesse colocado o seu nome na lista sem ter sido contactado.