Marcelo janta com Ferro para assinalar fim de mandato

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, vai jantar esta quarta-feira com o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, no Palácio de Belém, para assinalar o fim do seu primeiro mandato de cinco anos. As duas mais altas figuras do Estado já foram vacinadas contra a Covid-19.

Segundo uma nota publicada no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa fez este convite a Ferro Rodrigues para assinalar o fim de um mandato que, no seu entender, "se pautou por uma assinalável solidariedade institucional".

Para assinalar o final do primeiro mandato, o chefe de Estado foi também convidado para participar no Conselho de Ministros, marcado para quinta-feira, subordinado ao tema das florestas.



Marcelo Rebelo de Sousa foi reeleito Presidente da República nas eleições presidenciais de 24 de janeiro passado, com 60,67% dos votos expressos, e iniciará o seu segundo mandato de cinco anos na próxima terça-feira, 9 de março.

A cerimónia de tomada de posse do Presidente da República está agendada para a próxima terça-feira, pelas 10h00, na Assembleia da República, estando prevista a presença de 50 deputados, seis membros do Governo e um número limitado de convidados.

O modelo da cerimónia da posse do Presidente da República ficou acertado nas suas linhas gerais numa reunião da conferência de líderes parlamentares, realizada semana passada, na sequência de um trabalho de preparação realizado entre os gabinetes do chefe de Estado e do presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues.

De acordo a súmula dessa reunião, divulgada ontem, "o cerimonial protocolar será reduzido ao essencial, com menos cortejos e cortejos com um menor número de elementos" e a "a presença do efetivo militar será reduzida, não descurando, no entanto, que toma posse o Presidente da República, Comandante Supremo das Forças Armadas".

Estarão presentes apenas 50 dos 230 deputados e os convidados serão limitados "às mais altas precedências do Protocolo do Estado Português", acrescenta.

O corpo diplomático será representado pelo Núncio Apostólico e, do Governo, "serão convidados apenas o primeiro-ministro, os quatro ministros de Estado e o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares", sendo que "se manterá a tradição de convidar os candidatos a Presidente da República", refere também o documento.

A estimativa é que, no total, o número de pessoas no hemiciclo não ultrapasse as 100.