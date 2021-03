Autárquicas. PS liga Carlos Moedas a "políticas muito nocivas" para Lisboa

A candidatura de Carlos Moedas pelo PSD à Câmara Municipal de Lisboa tem reunido consenso alargado em quase toda a direita. O antigo comissário europeu está a preparar uma coligação gigante para tentar destronar o socialista Fernando Medina, mas o secretário-adjunto do PS não parece incomodado com os avanços de Moedas.

No programa “Casa Comum”, da Renascença, José Luís Carneiro disse que a candidatura de Carlos Moedas “foi anunciada de forma imprevista” e critica o candidato por “procurar bater a todas as portas de um conjunto de expressões democráticas, do Movimento Partido da Terra (MPT) ao Reagir-Incluir-Reciclar (RIR), sem que se discuta ou conheça uma ideia de cidade”.

Segundo o jornal Público, o candidato à CML, apresentado por Rui Rio na quinta-feira passada, estará a preparar uma “megacoligação” que poderá chegar aos dez partidos. Além da candidatura ter o aval e parceria do CDS-PP, Moedas já fechou acordos com o Aliança, o RIR e o MPT, vai reunir-se com a Iniciativa Liberal (IL) de João Cotrim Figueiredo e poderá incluir ainda o Nós Cidadãos, o Partido Unido Reformados e Pensionistas (PURP) e o Partido Democrático Republicado (PDR).

Já o eurodeputado social-democrata Paulo Rangel elogia a abertura de Carlos Moedas aos pequenos partidos e a “todos aqueles que queiram um projeto de cidade moderna, incluindo muitos socialistas que eu tenho a certeza que vão votar em Carlos Moedas!”