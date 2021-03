Autarcas do PSD anunciados sem serem consultados

Recorde-se que, recentemente, o presidente do PSD, Rui Rio, acusou Carreiras de incompetência pelo seu desempenho como coordenador autárquico do PSD em 2017.

Foi o que aconteceu com o caso de Cascais, por exemplo, onde Carlos Carreiras irá concorrer ao último mandato. Ao que a Renascença sabe só na noite de quarta-feira se realizou o plenário de militantes do PSD-Cascais para se pronunciar sobre o candidato e propor o nome à Distrital de Lisboa que, por sua vez, propõe à direção nacional, que pode homologar o nome proposto ou não.

Vários presidentes de câmara do PSD foram anunciados como recandidatos nas eleições autárquicas deste ano sem que tenham sido contactados. E em alguns casos não ocorreram sequer as necessárias reuniões das concelhias que deviam anteceder a decisão da direção Nacional do partido que esta quarta-feira anunciou o nome de 100 candidatos .

O primeiro sinal foi dado por Salvador Malheiro, presidente da Câmara de Ovar e vice-presidente do PSD, com uma publicação no Facebook. O segundo sinal foi bem mais claro e dado de forma ostensiva pelo autarca de Oleiros, que enviou um comunicado à Lusa a considerar um “abuso de confiança” o seu nome ter sido anunciado na lista de 100 candidatos anunciada esta quarta-feira pelo PSD .

O mesmo aconteceu com o autarca de Braga, Ricardo Rio, que também não foi contactado. E no caso de Viseu, a concelhia e a distrital já cumpriram o preceito estatutário e o presidente Almeida Henrique tem o apoio unanime das estruturas.

Mas a Renascença também sabe que Almeida Henriques ainda não quer ser considerado candidato e prefere ter o entendimento que o anúncio desta quarta-feira como é o sinal de que a homologação da sua candidatura será automática quando decidir anunciá-la.

Foi também esse o entendimento que até o vice-presidente do partido Salvador Malheiro, presidente da Câmara de Ovar, decidiu ter.

“Agradeço muito a confiança e a deferência do meu Partido, contudo quero esclarecer que continuo presidente da Câmara Municipal de Ovar e no seu devido tempo decidirei se sou ou não recandidato para mais um mandato”, escreveu Salvador Malheiro nas redes sociais, ao início da tarde, pouco tempo depois da conferência de imprensa de José Silvano.

A publicação foi, rapidamente, interpretada como uma desautorização de Silvano. Malheiro rapidamente tentou emendar a mão, sem deixar de vincar que quem decide a sua candidatura é ele próprio. Perante as dúvidas que estão a surgir, sobre as minhas palavras, quero dizer o seguinte. “Não desminto a Direção Nacional, bem pelo contrário! Estou de Alma e Coração com a mesma! Tal como muito bem foi explicado pelo Coordenador Autárquico José Silvano, em breve anunciarei a minha decisão!”, escreveu passada menos de uma hora da anterior publicação.

“O que existiu foi uma conferência de imprensa que apresentou 23 novas candidaturas e 77 atuais presidentes de câmara que, tendo a possibilidade de se recandidatura, terão a sua homologação pronta no dia em que os mesmos pretenderem fazê-lo”, disse mais tarde em declarações à Renascença, salientando que “o timing do anúncio da candidatura fica na responsabilidade de cada um dos candidatos”. Ou seja, justificou que as suas publicações só pretenderam acentuar que os autarcas que se recandidatam devem ter a prerrogativa de fazer esse anúncio no limite temporal que eles próprios escolherem”.