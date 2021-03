Maria José Morgado. “A corrupção é viral e é preciso quebrar as cadeias de contacto”

Entre as falhas identificadas pela magistrada na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção está a inexistência de gabinetes de perícias financeiras, informáticas e bancárias para o Ministério Público, que aprofunda a ideia de que os recursos são “anormalmente escassos” nesta estrutura do poder judicial.

“Vejo uma limitação desajustada e injustificável na Estratégia Nacional Contra a Corrupção que é a invalidade de qualquer prova entregue pelo colaborador relevante, isto é, o arguido, que envolva a incriminação de coarguidos. É uma limitação porque é uma ficção existirem crimes praticados por uma só pessoa no mundo do crime altamente organizado. É uma maneira de esvaziar o instituto, porque o arguido só pode falar do que lhe diz respeito em algo que foi praticado de forma organizada”, critica a magistrada que em matéria de “justiça negociada” fala em algo que é “perfeitamente mirífico e irrisório” no momento atual.

No programa “Da Capa à Contracapa” da Renascença , a procuradora alerta, no entanto, para um vírus que é preciso atacar um fenómeno que, sustenta Morgado, ameaça a democracia.

“Nas suas linhas gerais, a matriz da estratégia é decalcada dos documentos internacionais. Está correta, foi feita por especialistas e não tenho nada a criticar. Agora, tenho a salientar que, por exemplo na justiça negociada, é no fundo proibida a denúncia de coautor, o que eu não compreendo. A questão dos recursos humanos e financeiros e tecnológicos para o Ministério Público e para os tribunais é um capítulo com meia dúzia de caracteres, nomeadamente em algo que seria fácil como a digitalização da prova em julgamento, para além dos gabinetes de perícias para o Ministério Público”, afirma a procuradora jubilada na Renascença .

“Sempre pensei nos processos e não na desconfiança dos políticos”

Numa altura em que o Ministério Público vive uma polémica em torno do reforço dos poderes hierárquicos na investigação criminal, Maria José Morgado deixa um recado: o Código de Processo Penal existente é suficiente para lidar com os desafios colocados no quadro do Ministério Público.

“Não precisamos de mais regras do que aquelas que estão hoje em vigor no Código de Processo Penal. Não precisamos de encastelar regras atrás de regras, porque transformamos o processo que num castelo de cartas que não vale nada. O processo é um processo da vida, das pessoas, dos acontecimentos. Não pode ter tantas regras dessa natureza. Tem que ter regras de tipicidade, legalidade e segurança jurídica para evitar injustiças e más condenações”, argumenta Morgado no programa “Da Capa à Contracapa”.

Sobre prioridades de investigação no crime económico-financeiro, Morgado concorda com a lei que as define, “mas como não temos recursos, as prioridades acabam por ser os presos e os processos a prescrever”.

Lendo a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, e olhando para o setor público, a magistrada jubilada do Ministério Público deteta problemas na aplicação dos planos de prevenção da corrupção que “não funcionam no papel ou no computador e têm que ser aplicados pelas instituições. Debatem-se em determinados capítulos com a criação de mecanismos destinados a efetivar isso como contraordenações contra instituições, etc. Isto não funciona à medida do tamanho da ameaça. Isto é uma ameaça à democracia”.

Maria José Morgado deixou um testemunho no livro “45 anos de combate à corrupção” do jornalista Luis Rosa, que na Renascença afirma que há uma grande desconfiança do poder político em relação ao poder judicial. A magistrada recusa entrar nesse debate, jurando que os processos estiveram sempre no centro da sua atenção

“Preocupei-me sempre em fazer bem o meu trabalho. Se há uma desconfiança do poder político em relação ao Ministério Público? Não faço a mínima ideia. Fiz sempre o meu trabalho o melhor possível, aliás como todos os meus colegas. E isso é que ocupa a nossa cabeça. Desconfiança? Não podemos pensar nisso. Temos que pensar no que temos que fazer. Se pensei nisso nestes 40 anos? Não, sempre pensei nos processos. Era nisso que eu tinha que pensar”, remata Maria José Morgado.