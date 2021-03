​Mais despesas, menos verbas do Estado. Dois terços das IPSS com dificuldades financeiras

No entanto, o presidente da CNIS conta “com uma atualização significativa dos acordos de cooperação” ainda este ano.

O dado é avançado pelo estudo “Impacto da Pandemia de COVID-19 nas IPSS e seus utentes em Portugal”, realizado pela Universidade Católica do Porto, em colaboração com a Confederação Nacional das Instituições Particulares de Solidariedade Social (CNIS).

Cerca de dois terços (62%) das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) consideram que as dificuldades financeiras que enfrentam é o desafio mais difícil que têm de enfrentar durante a pandemia.

Dificuldades também a implementar planos de contigência

O estudo agora divulgado refere que as IPSS conseguiram reforçar-se e responderam com rapidez às necessidades impostas pela pandemia, nomeadamente, com o reforço das medidas de segurança sanitária e o aumento dos serviços de apoio domiciliário, mas isso teve custos.

Para mais de 62%, os custos acrescidos com as medidas de proteção contra a Covid, para as instalações, funcionários e utentes foi o maior desafio.

No entanto, mais de um terço das 329 IPSS que participaram no estudo também referiram a falta de recursos humanos especializados, a necessidade de reorganizar equipas para funcionarem em espelho ou porque alguns dos trabalhadores foram infetados.

Para outros 33%, houve dificuldade em implementar os planos de contingência e mais de um quarto dos inquiridos referiram também o estado físico e mental das equipas e a falta de valorização do seu trabalho.

Ainda assim, conseguiram dar respostas inovadoras, tanto no funcionamento das instituições, como na proatividade nas respostas de natureza solidária e em parceria com outras entidades, nomeadamente, a nível autárquico.