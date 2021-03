João Sardinha: “Emigração vai aumentar, mas não vamos chegar aos números” do tempo da troika

Pela segunda vez no espaço de um ano, Portugal fechou as fronteiras. É possível, neste momento, prever de que forma irá a pandemia afetar, no futuro, os fluxos de imigração para o país?

Neste momento, é óbvio que há uma redução. Mas no futuro, se toda a gente acabar por receber a vacina, como está previsto até ao outono, fim do ano, imagino que por esta altura, para o próximo ano, vai tudo voltar à normalidade. Tudo indica que Portugal vai continuar de portas abertas, a seguir o seu rumo e o seu caminho no que diz respeito à imigração. E os fluxos vão continuar a ser como antes da pandemia.

Mas porque é que isso vai acontecer? Segundo dados do INE, a imigração para Portugal vinha a crescer desde 2012. Aliás, entre 2016 e 2019, mais que duplicou: passou de quase 30 mil para pouco mais de 72 mil. Já o último período de queda de imigração coincidiu com a crise financeira de 2008.

A imigração mais qualificada, digamos, de países que não são tradicionalmente países de imigrantes laborais que vêm para setores menos qualificados, vai continuar. E não só. Parece que os investimentos que estão a ser feitos em Portugal ou que estavam a pensar ser feitos vão continuar, o que vai certamente atrair essas pessoas.

Ao mesmo tempo, Portugal está cada vez mais atrativo para reformados; pessoas que vêm do norte da Europa, da América do Norte, pessoas mais "endinheiradas", pessoas que vêm à procura de outro estilo de vida ou mesmo um estilo de vida, um estilo de vida que não é vir para cá trabalhar.

Além disso, irá continuar a haver falta de mão de obra para a agricultura no Alentejo, no Algarve.

Esses são setores que vão continuar em expansão...

São setores que vão continuar [a precisar de mão de obra imigrante] e se calhar vão estar ainda mais fortes.

Agora, talvez as migrações mais tradicionais possam diminuir. Os cidadãos dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa [PALOP], por exemplo, ou o emigrante do Leste foram um fenómeno do passado, que já não é tanto hoje em dia, só se for alguma reunificação familiar.

Depois, há também a imigração que está muito em crescimento que é a população estudantil, as pessoas que vêm para cá estudar. As universidades estão a sentir um "boom" que nunca aconteceu antes. Estudantes que vêm do Brasil e continuam a vir.

Ao nível europeu, a tendência de imigração será a mesma que se fará sentir em Portugal?

Depende do tipo de imigração que estamos a falar. Esta tendência de atrair quadros, por exemplo, é uma tendência que acontece um pouco por todos os lados. Em certos países já acontecia há muito mais tempo e Portugal agora está a chegar a esse ponto. Mas vamos comparar, por exemplo, com os países do sul da Europa, aqueles que são os mais semelhantes, em termos de competitividade com Portugal, em termos de atrair mão de obra ou investimento estrangeiro.

Mas há aqui um pequeno pormenor que vale a pena mencionar, que são os vistos gold, que vão acabar a partir do verão. E falta saber até que ponto isso irá acabar por ter algum impacto também.

Os vistos gold não vão acabar propriamente. O regime vai continuar a existir, mas para outras regiões do país.

Sim, exatamente. Mas vão acabar para o Porto, Lisboa, as áreas que, na realidade, atraem mais esse tipo de investimento.

Acha, então, que vai haver uma redução muito significativa?

Tomando em consideração que tem havido pouco interesse nas áreas rurais ou as áreas menos desenvolvidas em Portugal, tudo indica que sim. No passado, nunca houve essa tendência - e espero que esteja enganado, espero que esteja muito enganado. Porque acho que é uma coisa que Portugal merece mesmo, precisa mesmo, é de investimento nas áreas rurais.

E, aliás, ainda bem que isto foi feito desta maneira, em que acaba por favorecer futuramente aquilo que serão as áreas com menos população e menos desenvolvimento, e que precisa de atrair esse tipo de capital e de gente também para investir na recuperação ou desenvolvimento local. Mas agora aquilo que tem sido o padrão no passado é não investir nessas áreas. É comprar em Lisboa, viver em Cascais. Depois, há também a questão do capital que está a ser envolvido…

Mas a possibilidade de comprar um passaporte europeu continuará a ser um negócio atrativo. Obviamente que quem compra uma casa em Lisboa não será, à partida, a mesma pessoa que compra uma casa no interior. Mas se o objetivo último foi ter um passaporte europeu...

Isso, sim. É uma das razões porque Portugal é considerado um país em que é fácil arranjar um bilhete para a Europa. Se continuar essa facilidade, e se forem pessoas com recursos financeiros bastante grandes, quer dizer, que possam investir meio milhão de euros num sítio qualquer, num sítio que não seja Lisboa, Porto ou Algarve, mas um sítio que não dê para perder muito.