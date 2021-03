Festas ilegais com "tendência de crescimento". PSP interrompeu 57 eventos nos últimos 15 dias

José J C Cruz Pinto

03 mar, 2021 ÍLHAVO 08:45

E depois dizem - ou, antes, sempre disseram e continuam a dizer, ... enganando-se, enganando-nos, e ensurdecendo-nos, com o ar mais "doutoral" deste e do outro mundo - que o povo português tem sido magnífico durante a pandemia ... - um exemplo [não obtante haver outros talvez bem piores]! E até inventam ou sacam de números a tentar prová-lo! Como aquando dos incêndios, e agora com a pandemia, no parlamento ou no comentário, ... nunca houve tantos bombeiros e epidemiologistas de bancada.