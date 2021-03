Efeitos da pandemia: Telescola utilizada pelas classes favorecidas e um em cada quatro portugueses em teletrabalho

Um país desfigurado, mais pobre, emagrecido à força: este o quadro traçado pelo relatório “Portugal, Balanço Social 2020 – Um cenário do país e dos efeitos da pandemia”, elaborado pelos economistas Susana Peralta, Bruno P. Carvalho e Mariana Esteves, do Nova SBE Economics for Policy Knowledge Center, divulgado esta quarta-feira.

A mortalidade aumentou; a pressão sobre o SNS levou ao cancelamento de consultas e cirurgias; a saúde mental dos portugueses “sofreu consideravelmente”; o fecho das escolas deixou “cicatrizes” nos alunos e professores; a trabalho invadiu a esfera privada dos portugueses; o endividamento das empresas e famílias portuguesas aumentou.

E o relatório, comissariado pela Nova SBE, a Fundação “la Caixa” e o BPI, analisa apenas a primeira fase da pandemia de Covid-19, ou seja, o período de março a setembro de 2020.

Telescola, uma questão de classe

No ano passado, com o ensino a distância, o acesso a computador e internet tornaram-se ferramentas essenciais. E trouxeram à superfície outros problemas. No ano letivo 2017/2018, 71% dos alunos sem Serviços de Ação Social Escolar (SASE) tinham acesso às duas ferramentas, mas apenas 62% dos alunos SASE A (escalão a que pertencem os alunos de famílias mais pobres) tinham acesso a um computador e 52% acesso à internet.

Para complementar o ensino à distância, o Governo lançou, a 20 de abril do ano passado, o programa televisivo Estudo em Casa, em sinal aberto na RTP Memória.

Dados da GfK Portugal mostram que as audiências do canal aumentaram 60% em termos homólogos.

Ora, o aumento das audiências do canal coincide com o lançamento do programa, mas é entre as classes sociais mais ricas (A e B) que o aumento é maior. De acordo com o relatório, este aumento é menos expressivo nas classes mais pobres (D e E) porque estas já viam mais televisão a priori — em média, a classe E (a mais baixa de todos) viu 156 minutos de televisão por dia em 2019, enquanto as classes A e B viram apenas cerca de 100 minutos.

O lançamento do Estudo em Casa, em abril de 2020, levou a classe A a passar, em média, três vezes mais tempo a ver a RTP Memória, face a abril de 2019.

“A evidência sugere que a telescola foi sobretudo utilizada como instrumento de aprendizagem pelas classes mais favorecidas; isto poderá ter acontecido por influência das famílias ou por estratégias letivas implementadas pelos professores nas escolas frequentadas por crianças de meios mais ricos”, aponta o relatório.

"Quando se põe as crianças em casa, a fazer o estudo em casa, essa potenciação do contexto familiar é amplificada, porque o tempo de contacto com a escola está diminuído e está amputado por uma relação digital na qual muitas crianças, especialmente as mais novas, são absolutamente incompetentes ou bastante incompetentes, independentemente dos bens materiais que as famílias tenham”, explicou a economista Susana Peralta.



Uma pista para o Governo

Na apresentação do relatório “Balanço Social 2020” aos jornalistas, os economistas foram questionados se o rendimento de um indivíduo poderia ser utilizado como critério para vacinação prioritária, tendo em conta que os profissionais que auferem menos salários são aqueles que, na maioria dos casos, tiveram de continuar no regime de trabalho presencial.

Susana Peralta disse que, "quando muito", o relatório poderia servir para sinalizar que a ideia que vacinar professores primeiro – algo que tem sido discutido na praça pública nos últimos dias - faz sentido. "O nosso relatório fala bastante do problema das desigualdades na educação e dos riscos daquilo que aconteceu, do descalabro que foi a educação, a escola em casa, no ano passado. E ainda não temos dados para analisar isso cabalmente, porque precisamos ainda que o ministério vá aferir as competências das crianças, para percebermos o atraso", disse.

A economista lembrou que "a ministra da Saúde disse ontem que iriam ponderar colocar os professores nos grupos prioritários de vacinação e, nesse sentido, diria que o nosso relatório pode ser uma boa base para politicamente o Governo decidir nesse sentido. Ou seja, tem ali evidência que lhe permite dizer que isso pode fazer sentido, porque, de facto, é muito importante rapidamente colocar as crianças de volta na escola presencial".

SNS à prova

A mortalidade em Portugal, sem surpresa, aumentou em 2020. O mês de julho foi o com maior aumento em termos homólogos, com 10.430 óbitos em 2020, face a 8252 em 2019. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), entre março e setembro de 2020, apenas 28% do total de óbitos se deveu à Covid-19.

A pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde levou ao cancelamento de consultas e cirurgias. Em abril, 1,22 milhões de consultas e 135,8 milhares de cirurgias em ambulatório foram adiadas. Um inquérito da Nova SBE/Visão, realizado no ano passado, reflete esta realidade: 90% dos inquiridos reportaram ter adiado consultas ou alterado para não presencial.