Covid-19. Madeira com 45 novos casos, 130 recuperações e 118 situações suspeitas

Nas últimas 24 horas, a Madeira registou 45 novos casos de Covid-19, 130 recuperações e 118 situações suspeitas, indicou a Direção Regional de Saúde, referindo que o total de infeções ativas no arquipélago é agora de 1.037.

Entre os novos positivos, 44 são de transmissão local e um foi importado da região de Lisboa e Vale do Tejo.

A Madeira passa a contabilizar 7.382 casos confirmados de infeção por SARS-CoV-2 desde março de 2020, dos quais 1.037 estão ativos.

A Direção Regional de Saúde reporta que 43 pessoas se encontram internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, seis delas na Unidade de Cuidados Intensivos, e 20 cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

A Madeira contabiliza até à data um total de 64 óbitos associados à Covid-19.

A autoridade de saúde indica que há 118 situações que se encontram hoje em estudo, relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos e outras situações reportadas à linha SRS24 ou Serviço de Saúde da Madeira (Sesaram).

Em relação à vigilância ativa de contactos de casos positivos, 1.102 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo, ao passo que 3.540 viajantes estão monitorizados através da aplicação ‘MadeiraSafe'.