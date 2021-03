Covid-19: Governo avança com plano de “400 mil testes de 14 em 14 dias”

Em declarações à Renascença , Germano de Sousa, responsável pelos laboratórios de análises clínicas com o mesmo nome, revela que tudo estará pronto já no final da semana. Depois é só preciso contactar os destinatários.

O plano já começou a ser preparado no início da semana, entre laboratórios, Ministério da Saúde e Direção-Geral da Saúde (DGS).

O Governo vai arrancar com uma testagem massiva à população. São 400 mil testes de 14 em 14 dias, apurou a Renascença . Será o maior plano de testes à Covid-19 feito em Portugal com vista a iniciar o desconfinamento.

Provavelmente, o programa deve ser lançado até ao fim desta semana e depois as “escolas, as fábricas” e outros setores têm que ser avisadas” sobre os contornos do plano de testagem massiva, explica Germano de Sousa.

Os primeiros a serem chamados à testagem são os elementos da comunidade escolar. Seguem-se fábricas, empresas e outras unidades de trabalho.

Germano de Sousa admite que, com este rastreio à população, o desconfinamento deverá estar pensado para começar no final do mês.