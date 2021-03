Terramoto de magnitude 6,2 atinge a Grécia

Um forte tremor de terra de 6.2 de magnitude na escala de Richter atingiu a região centro da Grécia ao fim da manhã desta quarta-feira.

A informação foi avançada pelo Centro Sismológico Mediterrânico Europeu (EMSC), tendo anteriormente relatado magnitudes de 6,9 e 5,9 para o tremor de terra.

Para já, segundo dá conta o jornal Katimerini, um funcionário dos bombeiros em Atenas disse que não há relatos de danos ou feridos, mas acrescentou: "Os meus colegas sentiram-no, foi forte".

O sismo com profundidade de dez quilômetros, com epicentro a 24 kms da cidade de Larissa e a 20 km a sul da cidade de Elassona, foi seguido de uma réplica e foi sentido em vários locais do país, incluindo na capital Atenas.