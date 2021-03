Joe Biden quer todos os adultos vacinados contra a Covid-19 até final de maio

Veja também:

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, quer que todos os adultos do país estejam vacinados contra a covid-19 até ao final do mês de maio. Numa conferência de imprensa na terça-feira, o Presidente disse que o objetivo de vacinar todos os adultos seria atingido dois meses antes do previsto graças ao acordo entre a Merck e a Johnson & Johnson.

Na terça-feira, foi anunciado que a farmacêutica Merck iria apoiar a produção da vacina da Johnson & Jonhson e acelerar assim o processo de vacinação.

Biden aproveitou ainda para anunciar que iria usar o poder do governo federal para ordenar que os estados tornassem a vacinação de professores prioritária. As doses para essa vacinação seriam distribuídas através das farmácias do Governo.

Para já, o objetivo é assegurar que todos os professores são vacinados com pelo menos uma dose até ao final de março. É a solução encontrada pela sua administração em responder à pressão para reabrir as escolas do país.

É também uma forma de assegurar que os casos não voltam a subir drasticamente, já que muitos estados menos preocupados com a pandemia já começaram a relaxar as medidas de confinamento e a permitir a abertura de comércio não-essencial.

O Presidente tem tentado transmitir uma mensagem de esperança quanto ao retorno da normalidade, desde que o programa de vacinação entrou em velocidade cruzeiro. Biden prometeu que o seu objetivo nos primeiros 100 dias de mandato (um marco político importante para novos Presidentes) seria o de administrar 100 milhões de doses, e a verdade é que o número de vacinados tem crescido exponencialmente, especialmente tendo em conta o elevado grau de ceticismo em relação às vacinas.

Já foram administradas mais de 76 milhões de doses, o que corresponde a cerca de 15,3% da população inoculada contra a covid-19. Cerca de 1,74 milhões de doses são administradas diariamente.

Apesar do otimismo, Biden alertou na terça-feira que é preciso não relaxar medidas para já. “Precisamos de ‘vacinadores’, precisamos de milhões de braços americanos. São boas notícias, mas mantenham-se vigilantes. Ainda não acabou”, alertou o Presidente.

Os Estados Unidos são o país mais afetado pela covid-19 no mundo, tanto no número de mortos como no número de infetados. Já morreram mais de 516 mil pessoas e foram registados mais de 28 milhões de casos no país, segundo dados da Universidade Johns Hopkins.