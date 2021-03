​Covid-19 em Espanha. Vacinação em lares faz cair a pique número de novos casos

Veja também:

Os contágios em lares de idosos em Espanha caíram a pique no último mês. De acordo com os dados divulgados pelo Governo e citados pelo jornal “El País”, os casos positivos caíram 95% entre 24 de janeiro e 21 de fevereiro, devido à vacinação feita, iniciada no fim de dezembro. O número de mortos também diminuiu de 673 para 157.

O jornal espanhol destaca também que em cinco comunidades – Asturias, Cantabria, Murcia, Navarra e La Rioja) – não há registo de qualquer caso de infeção na comunidade geriátrica na semana de 15 de fevereiro.

Segundo os dados mais recentes, o país registou mais 192 mortes nas últimas 24 horas atribuídas à Covid-19, passando o total de óbitos para 69.801, tendo ainda corrigido o total de contágios para 3.130.184, segundo números divulgados pelo Ministério da Saúde espanhol.

O Governo central e comunidades autónomas, que em Espanha têm autonomia na área da saúde, estão a trabalhar na redação de um documento de ações comuns para evitar a quarta vaga da pandemia, a pensar principalmente na estratégia que deve ser seguida durante a Páscoa.

O Ministério da Saúde defende prolongar durante a Semana Santa algumas das restrições em vigor, tais como a manutenção das cercas comunitárias ao nível das comunidades autónomas em março e abril, assim como outras restrições para impedir a mobilidade dos cidadãos.

Governo central e regiões querem alcançar o objetivo de reduzir a incidência acumulada dos últimos 15 dias para um valor abaixo dos 50 casos.

Espanha decidiu ainda prolongar o período de quarentena para passageiros chegados do Brasil e da África do Sul e alargou esta medida a outros dez países, incluindo Moçambique, a fim de evitar a propagação de novas variantes da Covid-19.

De acordo com a resolução do Ministério da Saúde publicada esta quarta-feira no Boletim Oficial do Estado (correspondente ao Diário da República em Portugal), a medida vai entrar em vigor às 00h00 de 8 de março por um período de 14 dias.

O período de quarentena é alargado a pessoas chegadas das repúblicas do Botswana, União das Comores, Gana, Quénia, Moçambique, Tanzânia, Zâmbia e Zimbabué, Peru e Colômbia.

A quarentena será obrigatória para todos os viajantes que chegam destes países, com ou sem escalas intermédias, a qualquer aeroporto espanhol, durante os dez dias após a chegada, que serão sete no caso de o passageiro ser submetido a um teste diagnóstico de infeção aguda para despistar o vírus e este ser negativo.

Durante o período de quarentena, os viajantes devem permanecer na sua casa ou alojamento, bem como limitar o acesso a terceiros.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2.539.505 mortos no mundo, resultantes de mais de 114,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.