Ténis. Frederico Silva segue no Challenger do Cazaquistão

O tenista português Frederico Silva venceu o indiano Ramkumar Ramanathan e passou aos quartos de final do torneio de categoria Challenger, que decorre no Cazaquistão.

O esquerdino das Caldas da Rainha, número 179.º do “ranking” ATP, precisou de 1h25 para derrotar o 202.º colocado da hierarquia mundial, em duas partidas, com os parciais de 6-4 e 7-5, após ter enfrentando apenas um ponto de “break”.

Depois de eliminar o seu parceiro da competição de pares e de atingir, pelo segundo torneio consecutivo, a presença entre os oito finalistas, Frederico Silva, de 25 anos, assegurou igualmente a sua melhor posição na hierarquia mundial, ao ascender virtualmente ao 172.º posto.

O próximo adversário do número três nacional é o austríaco Sebastian Ofner, número 171.º do “ranking”, que Frederico Silva venceu há uma semana, na ronda inaugural do primeiro torneio disputado em Nur-Sultan.