Segundo ensaio. FC Porto e Braga discutem presença na final da Taça de Portugal

O FC Porto, detentor do troféu, recebe o Sporting de Braga, esta quarta-feira, em jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

A equipa de Sérgio Conceição entra em campo, no Estádio do Dragão, com ligeira vantagem. O golo marcado fora, no empate da primeira mão (1-1), no Minho, deixa o FC Porto na frente das meias-finais e um pouco mais perto de marcar presença no Jamor.

A 10 de fevereiro, Mehdi Taremi fez o golo portista, aos nove minutos, enquanto Fransérgio, aos 102, empatou para os bracarenses.

O golo do empate surgiu numa altura em que o FC Porto jogava com menos dois jogadores, depois das expulsões de Luis Díaz (70 minutos), num lance polémico, da qual resultou uma fratura do tornozelo direito de David Carmo, e de Matheus Uribe (97).