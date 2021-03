Estoril em gestão frente ao Benfica para não comprometer outros objetivos

O treinador do Estoril Praia assume que vai promover alterações na equipa habitual frente ao Benfica, esta quinta-feira, em jogo da 2.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Os encarnados estão em vantagem, venceram por 1-3 na Amoreira, um resultado difícil de reverter, mas, além disso, Bruno Pinheiro não pode correr o risco de perder jogadores influentes na luta pela subida à I Liga.

O Estoril lidera o campeonato, com um ponto de vantagem sobre o Feirense, e na próxima jornada há duelo entre os dois primeiros. Mais do que pensar nesse jogo, em particular, o técnico reflete sobre todo o contexto competitivo que está por cumprir.

"Outros jogadores vão aparecer [com o Benfica] para que possamos nivelar a carga competitiva para as 12 jornadas que faltam, não para o Feirense em específico", explica Bruno Pinheiro, em conferência de imprensa, garantindo que irá, de qualquer forma, "montar uma equipa com capacidade de competir".