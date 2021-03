Liverpool não dispensa jogadores a países que obriguem a quarentena

Esta possibilidade foi aberta pela FIFA numa altura em que os países ainda estão a contas com a pandemia da Covid-19.

O alemão disse compreender as federações, mas lembrou: “Não se pode contentar toda a gente e a verdade é que somos nós, os clubes, que pagamos aos jogadores. Temos de ter prioridade”.

Em causa, jogadores como o português Diogo Jota e os brasileiros Alisson, Fabinho e Firmino. Portugal e Brasil estão na lista de países sujeitos a quarentena de 10 dias à entrada no Reino Unido.

O Liverpool não vai autorizar que jogadores se apresentem nas respetivas seleções se os atletas foram obrigados a cumprir quarentena no regresso.

São vários os atletas selecionáveis por Fernando Santos que atuam em Inglaterra, nomeadamente no Wolverhampton (Rui Patrício, Nélson Semedo, Rúben Neves, João Moutinho, Pedro Neto) e no Manchester City (Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva), para além de Bruno Fernandes, no Manchester United.

Se a medida não for, entretanto, revertida, a equipa das quinas pode chegar às primeiras partidas de qualificação do Mundial 2022, ainda em março, bastante desfalcada.