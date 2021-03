Atenção Portugal. Sérvia tem novo selecionador

Os sérvios vão defrontar a Irlanda, a 24 de março, e Portugal a 27, duas partidas do Grupo A.

“Estou muito feliz orgulhoso, não há maior honra do que ser o treinador do seu país. Não poderia desejar um presente melhor no meu aniversário”, disse Dragan Stojkovic, de 56 anos.

Stojkovic sucede a Ljubisa Tumbakovic, demitido em dezembro.

No grupo A de qualificação estão ainda Azerbaijão e Luxemburgo.