Lacerda Machado e Esmeralda Dourado demitem-se da administração da TAP

Diogo Lacerda Machado e Esmeralda Dourado demitiram-se do conselho de administração da TAP, avançou o jornal online ECO já confirmou a Renascença.

Os gestores apresentaram a demissão na segunda-feira, com efeitos no final do próximo mês de abril, numa altura em que decorre a negociação do plano de reestruturação da companhia aérea.

Amigo pessoal do primeiro-ministro, António Costa, Diogo Lacerda Machado entrou para a administração da TAP depois de ter sido mandatado pelo Governo para negociar a reversão da privatização da empresa.



À Renascença, fonte do Governo confirma que Diogo Lacerda Machado e Esmeralda Dourado se demitiram da administração da TAP.

O mandato do gestor, muito próximo do primeiro-ministro António Costa e que liderou o processo de reversão da privatização, terminou em dezembro de 2020 e não quis continuar em funções.

O processo de reestruturação da companhia aérea está em negociação em Bruxelas.

Diogo Lacerda Machado liderou o processo de reversão da privatização da TAP iniciado em dezembro de 2015 e terminado em 2017, que culminou com o Estado a deter 50% do capital social da empresa, o consórcio Atlantic Gateway, de David Neeleman e Humberto Pedrosa, 45%, e os trabalhadores 5%.