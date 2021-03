Lacerda Machado e Esmeralda Dourado demitem-se da administração da TAP

Diogo Lacerda Machado e Esmeralda Dourado demitiram-se do conselho de administração da TAP, avança o jornal online ECO.

Os gestores apresentaram a demissão na segunda-feira, com efeitos no final do próximo mês de abril, numa altura em que decorre a negociação do plano de reestruturação da companhia aérea.

Amigo pessoal do primeiro-ministro, António Costa, Diogo Lacerda Machado entrou para a administração da TAP depois de ter sido mandatado pelo Governo para negociar a reversão da privatização da empresa.



[notícia em atualização]