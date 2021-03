Hotelaria: A retoma só chegará no verão de 2022 para quase um terço dos empresários

Veja também:

Quase um terço dos empresários do setor do turismo acredita que retoma só chegará no verão de 2022, avança um inquérito feito pela AHP - Associação da Hotelaria de Portugal divulgado esta quarta-feira.



Depois de um ano muito duro para o setor do turismo por causa da Covid-19, em que a hotelaria perdeu mais de 70% das suas receitas, é ainda com algum ceticismo que os empresários encaram a retoma. Este ano, se for, é muito tímida; mais consistente, só no verão do próximo ano.

Com muitas incertezas e sempre dependendo do evoluir da pandemia, da vacinação, da retoma do transporte aéreo e claro, das medidas de apoio às empresas e à manutenção do emprego. São algumas das conclusões do inquérito feito pela AHP - Associação da Hotelaria de Portugal, a que responderam mais de 500 associados.

30% dos hotéis não deverão abrir até ao fim de 2021

Os mais corajosos, entre os que têm as unidades hoteleiras encerradas, preveem reabrir já neste mês de março. Mas são menos de 15% do total dos inquiridos pela AHP. A confiança vai aumentando até junho, atingindo os 65%, percentagem que se mantém até ao fim do ano.

Para Cristina Siza Vieira, presidente executiva da AHP, esta situação “é muito perturbadora”: significa que mais de 30% não sabe se abre, não tem perspetivas ou não vai mesmo reabrir até ao fim do ano. Ainda assim, a percentagem daqueles que declaram encerrar definitivamente é muito residual: não chega a 0,5%.

“Muito, muito preocupante, é a região de Lisboa”. Os hotéis só pensam começar a reabrir em maio e a percentagem de aberturas cresce até julho, mas sem atingir os 60% e assim se mantém até ao fim do ano.

Lisboa e também o Porto são destinos que vivem (também) do turismo de negócios, com hotéis de preços mais elevados e que antes da pandemia, tinham grande procura.

E essa é uma das grandes incógnitas para o futuro: o que vai acontecer com o turismo de negócios e eventos, que valia 11% da receita do turismo, a nível mundial. Que impacto vai ter nas grandes cidades? Para Cristina Siza Vieira, essa é uma “incógnita brutal” para o turismo urbano.

Retoma a passo de caracol

Os mais de 500 associados que responderam ao inquérito da AHP mostram-se muito cautelosos em relação à altura em que se começará a ver alguma recuperação. Só 1% acha que ainda pode acontecer no segundo semestre deste ano, mas de forma muito tímida: “as reservas são de uma timidez confrangedora, variam entre os 23% para julho, a 25%, para setembro. E são reservas reembolsáveis, por isso, ainda temos um grande trabalho a fazer”, diz a responsável da AHP.

Mas 30% dos inquiridos consideram que só no verão de 2022 é que se poderá assistir a alguma recuperação; 37%, só em 2023 e um quarto dos inquiridos só acredita na retoma em 2024, ou seja, daqui a três anos.

A recuperação depende muito da evolução da pandemia e do processo de vacinação, nomeadamente das condições que a União Europeia vai impor para as viagens. Cristina Siza Vieira tem boas expetativas em relação ao “Passaporte Sanitário”, mas, para já, a associação considera que se devia apostar na testagem maciça para permitir as deslocações.

“É importante que haja garantias e salvaguardas e segurança para viajar e este certificado pode tranquilizar quem recebe, quem viaja e também as autoridades dos diferentes países.”