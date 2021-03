Covid-19: Apoios extraordinários abrangeram mais de dois milhões de portugueses

"Com estes apoios extraordinários foram abrangidos dois milhões e 700 pessoas, isto significa quase 50% do tradicional dos beneficiários da segurança social anualmente. De repente, tiveram de se criar apoios excecionais para pessoas que não eram tradicionalmente os beneficiários da segurança social e isto foi um problema acrescido", disse Ana Mendes Godinho.

A resposta a um momento excecional da vida social obrigou à criação de "apoios extraordinários fora do tradicional" para a "proteção do emprego, dos rendimentos das famílias e das pessoas mais vulneráveis" e a "uma mobilização de recursos públicos completamente atípica", considerou a ministra do trabalho no âmbito da sessão online de apresentação do relatório "Portugal, Balanço Social 2020" , da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa (NOVA SBE).

De acordo com a ministra, os apoios extraordinários implicaram "2.890 milhões de euros mobilizados a fundo perdido" e a aplicação no terreno foi e tem sido "exigente" com a preocupação de tentar manter postos de trabalho num "esforço coletivo" entre o Estado, as empresas e os trabalhadores; responder ao desemprego e ter mecanismos alternativos de apoio ao rendimento das famílias e pessoas mais vulneráveis.

Ana Mendes Godinho acrescentou que a capacidade do programa de apoio alimentar foi duplicada em tempo de crise pandémica, de 60 mil para 120 mil pessoas.

A ministra adianta que o Governo pretende criar um cartão recarregável para que as famílias, abrangidas pelos apoios sociais, possam comprar alimentos e bens de primeira necessidade nos supermercados.

O relatório "Portugal, Balanço Social 2020 - Um retrato do país e dos efeitos da pandemia", apresentado hoje publicamente, aponta que "o trabalho foi das esferas da vida mais afetadas pela pandemia e os mais vulneráveis, com menos rendimentos, com menos escolaridade ou em situações laborais mais precárias foram os mais afetados".

A análise, elaborada pela economista e professora da instituição, Susana Peralta, em coautoria com Bruno P. Carvalho e Mariana Esteves, concluiu ainda que "os mais pobres são os que perderam mais rendimento disponível".

