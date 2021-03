Os três jogadores que mais evoluíram com Jorge Jesus

Jorge Jesus aponta três jogadores que evoluíram de forma significativa desde que chegou ao Benfica: Rafa, Weigl e Diogo Gonçalves.

Em conferência de imprensa, esta quarta-feira, o treinador do Benfica começou por afirmar que há dois jogadores que, desde que regressou à Luz, "estão a jogar acima daquilo que era o normal deles".

"Um deles é o Julian [Weigl]. Ele foi percebendo aquilo que eu achava que era importante para a valorização da posição em que ele joga. Hoje, ele é um jogador muito mais intenso sem bola. O outro é o Rafa, um jogador que nunca teve Covid-19 e que tem feito jogos este ano, na minha opinião, com um ritmo e uma intensidade e com uma disponibilidade tática acima daquilo que fazia, pelo menos defensivamente", enalteceu.

A evolução do ala adaptado a lateral-direito

O outro jogador que tem evoluído com Jorge Jesus é Diogo Gonçalves, adaptado a lateral-direito para suprir a lesão de André Almeida.

"Não tem sido fácil para ele, porque defensivamente ele não conhece muito os passos e os percursos que tem de fazer, mas semana a semana, jogo a jogo tem vindo a melhorar", realçou o treinador.

Jesus tem "falado muito" com Diogo Gonçalves, que "do ponto de vista defensivo está muito melhor". Ofensivamente, "continua com a mesma qualidade ofensiva" que mostrava quando era um ala.

"Cruza muito bem, chega com alguma facilidade a zonas de cruzamento. Está a melhorar nalguns aspetos importantes, principalmente nos confrontos individuais defensivos, é uma das dificuldades que ele tinha e agora está muito melhor. Acho que acertámos no jogador que vai ter de disputar com o Gil [Gilberto] aquela posição ou o Gil com ele. Neste momento é o Gil com ele, porque ele é que tem estado a jogar. Estou muito contente com o aproveitamento dele", reconheceu o técnico encarnado.

Defeitos de Weigl e Rafa, e qualidades de Diogo

Quando Weigl foi contratado para o Benfica, Jorge Jesus (na altura no Flamengo) disse que o médio alemão era "uma aposta segura", mas ainda tinha "um defeito" a corrigir. Quando voltou à Luz, o treinador percebeu que Weigl "não tinha só um, tinha muito mais do que um" defeito.

"Um é exatamente a falta de agressividade, porque é um jogador que joga à frente da nossa última linha e [precisas de] um jogador que defensivamente seja agressivo, principalmente para cobrir as bolas, para que a nossa última linha possa jogar mais posicional. Ele melhorou nisso. Ele já tinha um jogo de posição muito bom. Esteve muito tempo habituado a jogar em 4x3x3, tinha dois médios a jogar à frente dele. Aqui no Benfica tem um. Portanto, isso faz com que ele se desposicione, e desposicionava-se mais. Ele tem melhorado", elogiou o técnico.



Novamente sobre Rafa Silva, Jorge Jesus apontou que o internacional português "já é um grande jogador". Todavia, quando "souber definir o último passe da decisão, passa a ser um jogador de topo".

"Era importante ele ser responsável defensivamente. Também tem jogado quase sempre e está muito mais moralizado, está muito confiante. É um jogador super inteligente taticamente: quando eu falo com ele, a recetividade que ele tem comigo, percebo a facilidade que ele tem em perceber as coisas que eu tento passar para ele. Isso valoriza o jogo dele, que é o que compete aos treinadores", notou o treinador.



Jesus também traçou rasgados elogios ao caráter de Diogo Gonçalves.

"É um miúdo muito concentrado, muito profissional. Não fala muito, mas sabe o que é que quer, o que é importante, e está sempre disposto a aprender, outra coisa também importante. Assim, para o treinador, é mais fácil poder corrigir e evoluir os jogadores", salientou.

(em atualização)