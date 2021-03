Jorge Jesus garante Pizzi no onze na Taça. "É um jogador muito importante para mim"

Pizzi vai integrar o onze titular do Benfica frente ao Estoril, garantiu Jorge Jesus, esta quarta-feira, na conferência de imprensa de antevisão do jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Questionado sobre a suplência de Pizzi no jogo com o Rio Ave, em que fez um golo após entrar, Jesus fez questão de enaltecer a relevância do capitão: "É um jogador muito importante para mim, como treinador."

"Com o Pizzi, mudo o sistema fácil porque é um jogador que joga em mais que uma posição. Normalmente utilizo-o em três posições e isso é muito importante para o treinador. Ele não jogou com o Rio Ave de início, amanhã [quinta-feira] vai jogar. A gestão dos jogadores tem a ver com as minhas decisões", acrescentou o treinador do Benfica.

Jorge Jesus lembrou que Pizzi esteve em 35 dos 38 jogos disputados pelo Benfica esta época, "não esquecendo que teve Covid-19":

"Fui eu que pedi ao presidente para o Pizzi regressar do Espanhol. Foi titular 'n' jogos e, nos meus últimos dois anos, quase sempre. O Pizzi conhece-me bem. Eu conheço os defeitos do Pizzi, ele conhece os meus defeitos. É capitão da equipa, sente-se muito responsável pelas coisas que não têm sido tão boas. O principal responsável é sempre o treinador. Se os jogadores jogam melhor ou pior tem a ver com o treinador."