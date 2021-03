Diogo Luís: "Pizzi é dos melhores e dos mais maltratados em Portugal"

Diogo Luís, antigo jogador do Benfica, considera que Pizzi é "dos mais maltratados em Portugal", o que contrasta com a sua importância no campeonato, em que frequentemente "tem sido dos melhores".

"Ninguém lhe dá esse valor", lamenta o antigo defesa do Benfica, em entrevista a Bola Branca, numa análise à celebração de Pizzi após o golo marcado ao Rio Ave. Já o abraço e pequena conversa com Rui Costa mostram que o "vice" do Benfica "passa mensagens de carinho" e para o bem do grupo, papel esse que "tem sido desvalorizado".