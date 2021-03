Já conhece a nova rede social que está a dar que falar?

Chama-se Clubhouse, foi criada em abril de 2020 e em fevereiro deste ano já contava com 10 milhões de downloads, dos quais dois milhões com atividade frequente.

E o que tem esta rede social de diferente? Uma, só se entra por convite; outra, não se partilham fotos, nem vídeos, nem texto, apenas áudio.

Uma vez na rede, há coisas que são parecidas com as outras: pode seguir e ser seguido, há salas temáticas e pode criar a sua sala, que pode ser pública ou não. Quando entra em salas de terceiros, entra para ouvir e só com autorização é que pode falar.



As salas têm os mais diversos temas e há por lá bastantes famosos, por exemplo, a apresentadora Oprah Winfrey, o fundador da Web Summit, Paddy Cosgrave ou o presidente executivo da Tesla, Elon Musk.

Se está entusiasmado, procure quem lhe possa enviar convite, mas atenção: para já a aplicação só funciona em IOS, embora os seus criadores pretendam que dentro de algum tempo possa estar disponível também para android.